Минобороны РФ: США признались в проведении биоисследований на украинцах

По его словам, на совещании в Женеве государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) объяснения американской и украинской сторон относительно вывоза штаммов и биоматериалов выглядели «крайне неубедительно».

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на пациентах психиатрических больниц», - подчеркнул Кириллов.

Он отметил, что представители США «признали подобные факты», добавив, что передача образцов «была нечастой».

Ранее Кириллов заявил, что американские учёные из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 год занимались испытаниями потенциально опасных биологических препаратов, испытания проводились на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».