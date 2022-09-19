Минобороны РФ: США признались в проведении биоисследований на украинцах

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о признании делегацией США проведение на Украине биологических исследований, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на совещании в Женеве государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) объяснения американской и украинской сторон относительно вывоза штаммов и биоматериалов выглядели «крайне неубедительно».

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на пациентах психиатрических больниц», - подчеркнул Кириллов.

Он отметил, что представители США «признали подобные факты», добавив, что передача образцов «была нечастой».

Ранее Кириллов заявил, что американские учёные из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 год занимались испытаниями потенциально опасных биологических препаратов, испытания проводились на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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