Минобороны допустило причастность США к появлению COVID-19
США могли быть причастны к разработке биологического оружия и возникновению коронавирусной инфекции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Слова офицера приводит ТАСС. Кириллов указал, что агентство США по международному развитию USAID, принимающее участие в американской военно-биологической программе, с 2009 года финансировало программу Predict по изучению новых коронавирусов. При этом специалисты отлавливали летучих мышей-переносчиков. Одним из подрядчиков была компания Metabiota, которая известна военно-биологической деятельностью на Украине.
Кроме того, Кириллов напомнил, что американский институт имени Хопкинса еще до пандемии проводил учения «Ивент-201». В их рамках отрабатывались действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен человеку от летучих мышей через промежуточное звено - свиней.
«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению», — заключил начальник войск РХБЗ.
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