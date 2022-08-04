Минобороны допустило причастность США к появлению COVID-19

Слова офицера приводит ТАСС. Кириллов указал, что агентство США по международному развитию USAID, принимающее участие в американской военно-биологической программе, с 2009 года финансировало программу Predict по изучению новых коронавирусов. При этом специалисты отлавливали летучих мышей-переносчиков. Одним из подрядчиков была компания Metabiota, которая известна военно-биологической деятельностью на Украине.

Кроме того, Кириллов напомнил, что американский институт имени Хопкинса еще до пандемии проводил учения «Ивент-201». В их рамках отрабатывались действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен человеку от летучих мышей через промежуточное звено - свиней.

«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению», — заключил начальник войск РХБЗ.

