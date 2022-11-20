Минобороны РФ сообщает подробности обстрелов Запорожской АЭС силами Украины

«Так, в период с 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2», - уточнили в Минобороны России.

Еще два крупнокалиберных снаряда выпущены после 10:00 (мск) в воскресенье по линии электропередачи, питающей электростанцию. ВСУ вели стрельбу из района населенного пункта Марганец. ВС РФ подавили огневые средства противника, отмечают в российском военном ведомстве.

Эксперты МАГАТЭ и Росатома оценят последствия повреждений территории станции в результате артиллерийских обстрелов.

В Минобороны РФ сообщают, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем аккаунте в Telegram видео обстрела Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. Видеохронику прислал командир ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по Чеченской республике Анзор Бисаев.

