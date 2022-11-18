МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС

«Совет управляющих выражает сожаление и не признает <...> попытки Российской Федерации завладеть украинской Запорожской АЭС <...>, и призывает Российскую Федерацию немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию», — отмечается в сообщении.

МАГАТЭ призвало российскую сторону «немедленно вывести свой военный и другой персонал» с ЗАЭС, чтобы Украина восстановила контроль над электростанцией для ее эксплуатации, пишет Ura.ru.

Текст резолюции представили Канада и Финляндия, документ поддержали 24 из 35 стран в совете управляющих, отмечает Газета.ру. Против проголосовали Россия и Китай.

