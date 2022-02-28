Минобороны РФ: силы ДНР завершают блокирование Мариуполя

В Белоруссии проходят переговоры между делегациями России и Украины Экс-глава Минобороны ДНР: Украинская сторона будет намеренно затягивать переговоры с Россией Сайты ряда крупных российских изданий подверглись хакерской атаке Украинский мобильный оператор «Киевстар» заблокировал смс-сообщения из России и Белоруссии Отчисленные из зарубежных вузов студенты продолжат обучение в ведущих университетах России