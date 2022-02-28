Минобороны РФ: силы ДНР завершают блокирование Мариуполя
28 февраля 202216:25
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военные Донецкой народной республики (ДНР) продолжают наступление, сообщает РБК.
По его словам, силы ДНР завершают блокирование Мариуполя.
Ранее Конашенков заявил, что в специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru