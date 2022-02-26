Басурин: Под контроль ДНР взяты Павлополь и Пищевик

«Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своём пути активного сопротивления... На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», — цитирует его RT.

По словам Басурина, украинская пехота оставила свои позиции также в районе Гнутова и Талаковки.

Ранее военные ЛНР взяли под контроль станицу Луганскую.

