Басурин: Под контроль ДНР взяты Павлополь и Пищевик
На юге Донецкой области под контроль ДНР взяты Павлополь и Пищевик. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.
«Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своём пути активного сопротивления... На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», — цитирует его RT.
По словам Басурина, украинская пехота оставила свои позиции также в районе Гнутова и Талаковки.
Ранее военные ЛНР взяли под контроль станицу Луганскую.
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