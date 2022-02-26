Басурин: Под контроль ДНР взяты Павлополь и Пищевик

На юге Донецкой области под контроль ДНР взяты Павлополь и Пищевик. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

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«Наши подразделения продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая на своём пути активного сопротивления... На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», — цитирует его RT.

По словам Басурина, украинская пехота оставила свои позиции также в районе Гнутова и Талаковки.

Ранее военные ЛНР взяли под контроль станицу Луганскую.

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ТЕГИ:Война На УкраинеВойна В ДонбассеДНРЭдуард Басурин
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