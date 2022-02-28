Минобороны РФ: в операции на Украине принимают участие только контрактники

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в специальной военной операции на Украине принимают участие только контрактники - рядовые и сержанты, сообщает РИА Новости.

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«В специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», — подчеркнул он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, сообщает RT.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФВоеннослужащиеМинобороны РФ
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