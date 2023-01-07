В Сети предложили не помогать Украине после отказа Зеленского от перемирия

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Российским войскам указано соблюдать режим тишины с 12:00 6 января до 24:00 7 января. При этом Киев отверг предложение Москвы об установлении перемирия.

Так, конгрессмен-республиканец Пол Госар не удивился отказу Зеленского соблюдать перемирие и отметил, что финансировать украинский конфликт безнравственно. Сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс согласилась с Госаром. В свою очередь аналитик-республиканец Спенс Роджерс назвал Зеленского преступником.

«Киев пойдет на мирные переговоры только в том случае, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков», — высказал мнение один из подписчиков Госара.

Другие пользователи также поддержали конгрессмена, заявив, что Украина не должна получить «ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией».

