В Сети предложили не помогать Украине после отказа Зеленского от перемирия

Американские пользователи соцсети Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за отказ от предложения России о рождественском перемирии.

Рука милосердия? Украина отвергла рождественское перемирие с Россией

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Российским войскам указано соблюдать режим тишины с 12:00 6 января до 24:00 7 января. При этом Киев отверг предложение Москвы об установлении перемирия.

Так, конгрессмен-республиканец Пол Госар не удивился отказу Зеленского соблюдать перемирие и отметил, что финансировать украинский конфликт безнравственно. Сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс согласилась с Госаром. В свою очередь аналитик-республиканец Спенс Роджерс назвал Зеленского преступником.

«Киев пойдет на мирные переговоры только в том случае, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков», — высказал мнение один из подписчиков Госара.

Другие пользователи также поддержали конгрессмена, заявив, что Украина не должна получить «ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраина
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