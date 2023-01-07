В Сети предложили не помогать Украине после отказа Зеленского от перемирия
Американские пользователи соцсети Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за отказ от предложения России о рождественском перемирии.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Российским войскам указано соблюдать режим тишины с 12:00 6 января до 24:00 7 января. При этом Киев отверг предложение Москвы об установлении перемирия.
Так, конгрессмен-республиканец Пол Госар не удивился отказу Зеленского соблюдать перемирие и отметил, что финансировать украинский конфликт безнравственно. Сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс согласилась с Госаром. В свою очередь аналитик-республиканец Спенс Роджерс назвал Зеленского преступником.
«Киев пойдет на мирные переговоры только в том случае, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков», — высказал мнение один из подписчиков Госара.
Другие пользователи также поддержали конгрессмена, заявив, что Украина не должна получить «ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- США раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине
- В Белоруссии заявили, что совместные с РФ войска имеют только оборонительные цели
- В Сети предложили не помогать Украине после отказа Зеленского от перемирия
- США выделят Украине пакет военной помощи на $3 млрд
- СМИ: Албанец в Косове обстрелял отмечающих Рождественский сочельник сербов
- Reuters: хакеры получили адреса электронной почты 235 млн пользователей Twitter
- Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов МИД России
- Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
- Соцфонд РФ одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет
- Bloomberg: Россия, ОАЭ и Турция договорились реабилитировать президента Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru