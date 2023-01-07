Комбат ДНР Ходаковский: ВСУ «вдруг взбесились» накануне Рождества
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вдруг взбесились» накануне Рождества. Но за внезапной начавшейся пальбой ничего не последовало, написал в своем Telegram-канале командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР).
«Противник <...> начал палить из всего, что стреляет. Приступ прошел внезапно, как и начался — ничего за ним не последовало, — но все еще долго стояли на ушах. Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству», — рассказал комбат.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Российским войскам указано соблюдать режим тишины с 12:00 6 января до 24:00 7 января. При этом Киев отверг предложение Москвы об установлении перемирия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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