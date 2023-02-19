Минобороны РФ: Российские войска поразили пункт дислокации украинского полка БПЛА
Российские военные высокоточными ракетами большой дальности морского базирования смогли поразить место дислокации 383-го полка БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Хмельницкого.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», — отмечает ведомство в официальном заявлении.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении об образовании комиссии, которая будет курировать вопросы развития беспилотных авиационных систем, сообщает ТАСС.
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