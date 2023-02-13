В России создали комиссию по развитию беспилотных авиасистем

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановлении об образовании комиссии, которая будет курировать вопросы развития беспилотных авиационных систем, сообщает ТАСС.

Комиссия будет курировать различные ведомства, а также представителей отрасли, которые будут работать над созданием беспилотных авиасистем. В частности, кроме развития применения беспилотников, предстоит заниматься интеграцией систем в воздушное пространство, снижать необоснованные ограничения, готовить специалистов.

Ранее эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с НСН заявил, что ходе специальной военной операции на Украине беспилотники иногда путают, достоверно определить их принадлежность по внешним признакам бывает невозможно.

