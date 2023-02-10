Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Системы противовоздушной обороны России отразили очередную атаку украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз указал, что на месте инцидента работают оперативные службы.
Накануне российские средства ПВО сбили девять украинских дронов на территории Брянской области, напоминает «Свободная пресса». Позже Богомаз сообщил о десятом сбитом беспилотнике, отмечает RT.
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