Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Системы противовоздушной обороны России отразили очередную атаку украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз указал, что на месте инцидента работают оперативные службы.

Накануне российские средства ПВО сбили девять украинских дронов на территории Брянской области, напоминает «Свободная пресса». Позже Богомаз сообщил о десятом сбитом беспилотнике, отмечает RT.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:УкраинаПВОБеспилотникиБрянская Область
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