ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

Российские военные уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады украинской армии в районе Николаева. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили 70 процентов личного состава 10-й бригады Украины

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В Минобороны подчеркнули, что потери личного состава и вооружения дивизиона превысили 70%.

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ФОТО: РИА Новости
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