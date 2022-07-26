ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
26 июля 202212:47
Российские военные уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады украинской армии в районе Николаева. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В Минобороны подчеркнули, что потери личного состава и вооружения дивизиона превысили 70%.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru