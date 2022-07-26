ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве

Службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары Пощадку для обучения финансовой грамотности создадут в столице Почти 60 тысяч телемедицинских консультаций провели в павильонах «Здоровая Москва» Дипломат из США упал в обморок в суде по делу баскетболистки Грайнер Москвичи смогут поспать на арке Парка Горького