Минобороны РФ: российские силы нанесли удар по производствам ударных беспилотников
Российские силы нанесли удар по местам производства ударных беспилотников прошлой ночью, сообщило Минобороны России.
Уточняется, что в результате удара все намеченные цели были поражены.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Потери украинской стороны составили около 30 бойцов ВСУ.
Между тем бойцы группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении, пишут «Невские Новости». Российские военные уничтожили танки, бронемашины и живую силу противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru