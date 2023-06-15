Минобороны РФ: российские силы нанесли удар по производствам ударных беспилотников

Российские силы нанесли удар по местам производства ударных беспилотников прошлой ночью, сообщило Минобороны России.

Минобороны РФ сообщило о потере в ВСУ 7,5 тыс. человек

Уточняется, что в результате удара все намеченные цели были поражены.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Потери украинской стороны составили около 30 бойцов ВСУ.

Между тем бойцы группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении, пишут «Невские Новости». Российские военные уничтожили танки, бронемашины и живую силу противника.

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ФОТО: РИА Новости
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