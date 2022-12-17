Минобороны РФ: ПВО Украины «расстреляли» значительный ресурс по ложным целям ВС РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) израсходовали значительный ресурс на ложные цели, выпущенные Вооруженными силами России 16 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 декабря, в субботу.
«В ходе отражения удара западными и украинскими комплексами ПВО израсходован значительный ресурс по специально запущенным ложным целям. Также вскрыты позиции и ликвидированы четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 Украины в районах Андрусовки, Приднепровского Днепропетровской области, а также Новотаврического и Николай-Поле Запорожской области», - заявил представитель Минобороны РФ.
Конашенков также заявил, что из-за непрофессиональных действий расчетов ПВО Украины нанесен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.
Ранее российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины перебросить оружие и боеприпасы, изготовленные за рубежом, в зону боевых действий. Также блокировано выдвижение резервов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 декабря.
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