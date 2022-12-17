Минобороны РФ: ПВО Украины «расстреляли» значительный ресурс по ложным целям ВС РФ

«В ходе отражения удара западными и украинскими комплексами ПВО израсходован значительный ресурс по специально запущенным ложным целям. Также вскрыты позиции и ликвидированы четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 Украины в районах Андрусовки, Приднепровского Днепропетровской области, а также Новотаврического и Николай-Поле Запорожской области», - заявил представитель Минобороны РФ.

Конашенков также заявил, что из-за непрофессиональных действий расчетов ПВО Украины нанесен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.

Ранее российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины перебросить оружие и боеприпасы, изготовленные за рубежом, в зону боевых действий. Также блокировано выдвижение резервов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 декабря.





