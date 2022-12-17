Минобороны РФ: Сорвана попытка переброски ВСУ иностранного оружия в зону боевых действий

«В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», - отметил представитель военного ведомства.

Ранее Украинский лидер Владимир Зеленский в своем послании к главам стран G7 обозначил три шага, способных ускорить наступление мира на территории Украины. Соответствующее видео есть в его Telegram-канале. Об этом сообщил портал Lenta.ru. По словам Зеленского, первым шагом станет поставка Киеву современного и эффективного оружия.