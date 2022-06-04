Минобороны РФ: Пожар в ските Святогорской лавры устроила украинская сторона
Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из Святогорска, устроили пожар в Свято-Успенской Святогорской лавре. В результате загорелся деревянный скит Всех Святых Земли Русской, сообщает Минобороны России.
«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», — пишет Газета.ru со ссылкой на военное ведомство.
Данных о пострадавших и погибших не сообщается.
Ранее сообщалось, что собор Украинской православной церкви Московского объявил независимость от Русской православной церкви, входя в ее состав как самоуправляемая организация.
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