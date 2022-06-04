Минобороны РФ: Пожар в ските Святогорской лавры устроила украинская сторона

«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», — пишет Газета.ru со ссылкой на военное ведомство.

Данных о пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее сообщалось, что собор Украинской православной церкви Московского объявил независимость от Русской православной церкви, входя в ее состав как самоуправляемая организация.

