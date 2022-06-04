Минобороны РФ: Пожар в ските Святогорской лавры устроила украинская сторона

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из Святогорска, устроили пожар в Свято-Успенской Святогорской лавре. В результате загорелся деревянный скит Всех Святых Земли Русской, сообщает Минобороны России.

СМИ: украинские военные обстреляли монастырь в ДНР, где прятались 300 человек

«По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», — пишет Газета.ru со ссылкой на военное ведомство.

Данных о пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее сообщалось, что собор Украинской православной церкви Московского объявил независимость от Русской православной церкви, входя в ее состав как самоуправляемая организация.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ВоенныеХрамыВСУПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры