СМИ: украинские военные обстреляли монастырь в ДНР, где прятались 300 человек

По данным издания, местные жители используют храм в качестве укрытия. По их словам, пожара из-за обстрела не случилось, жертв удалось избежать.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на ранее освобождённой территории, сообщает RT.