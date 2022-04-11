СМИ: украинские военные обстреляли монастырь в ДНР, где прятались 300 человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Васильевский мужской монастырь в селе Никольское в Донецкой народной республике (ДНР), пишут «Народные новости».

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По данным издания, местные жители используют храм в качестве укрытия. По их словам, пожара из-за обстрела не случилось, жертв удалось избежать.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на ранее освобождённой территории, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВСУДНРОбстрел
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