СМИ: украинские военные обстреляли монастырь в ДНР, где прятались 300 человек
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Васильевский мужской монастырь в селе Никольское в Донецкой народной республике (ДНР), пишут «Народные новости».
По данным издания, местные жители используют храм в качестве укрытия. По их словам, пожара из-за обстрела не случилось, жертв удалось избежать.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на ранее освобождённой территории, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Канада ввела санкции против предприятий российского оборонного сектора
- Лавров: Политика Запада озлобленная и остервенелая
- Роскомнадзор запретил материалы ресурса «Викимедиа» из-за детской порнографии
- Ladoga вновь снизит цены на импортный алкоголь на 10%
- СМИ: украинские военные обстреляли монастырь в ДНР, где прятались 300 человек
- Шинная компания Nokian рассказала о влиянии санкций ЕС на бизнес в России
- Премьер Словакии опроверг данные об уничтожении переданных ВСУ комплексов С-300
- Более 20 российских авиакомпаний внесли в чёрный список ЕС по воздушной безопасности
- Песков прокомментировал перспективы вступления Финляндии и Швеции в НАТО
- Армия РФ завоевала один из самых укрепленных рубежей ВСУ - Каменку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru