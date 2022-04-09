Командующий ВДВ вручил ордена Мужества участвующим в спецоперации военнослужащим

«Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции», — указали в ведомстве.

Сердюков отметил, что награждает «настоящих героев нашего времени», поблагодарил военнослужащих за службу и «настоящий подвиг», назвав их гордостью ВДВ, Вооруженных сил и страны.

«Благодарность вашим родным и близким, вашим родственникам, всем, кто вас поддерживает. Спасибо вам, бойцы», — добавил генерал-полковник.

Военнослужащих также поблагодарил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

