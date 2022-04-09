Украинские военные поблагодарили Россию за спасение после крушения Ми-8

Борттехник капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко были ранены после того, как силы РФ и ДНР подбили два вертолета, пытавшихся эвакуировать из Мариуполя командиров нацбатальонов.

«Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего. Не дали умереть», — заявил Бурлаков.

Украинские военные проходят лечение в военном госпитале в Мелитополе. На момент поступления состояние Бурлакова было тяжелым, сейчас — стабилизировалось; Гавриленко диагностировали осколочные ранения и ожоги 50-60% тела.

