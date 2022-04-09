Украинские военные поблагодарили Россию за спасение после крушения Ми-8
Украинские военнослужащие, выжившие при крушении вертолета Ми-8 в районе Мариуполя, поблагодарили российских военных и медиков за спасение своих жизней. Об этом сообщает РИА Новости.
Борттехник капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко были ранены после того, как силы РФ и ДНР подбили два вертолета, пытавшихся эвакуировать из Мариуполя командиров нацбатальонов.
«Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего. Не дали умереть», — заявил Бурлаков.
Украинские военные проходят лечение в военном госпитале в Мелитополе. На момент поступления состояние Бурлакова было тяжелым, сейчас — стабилизировалось; Гавриленко диагностировали осколочные ранения и ожоги 50-60% тела.
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