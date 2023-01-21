Рогов: ВС России за сутки продвинулись на 7 км на Запорожском фронте
Российская армия продвинулась вперед почти на 7 км на Запорожском направлении. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Кроме того, чиновник сообщил о «снарядном голоде» артиллерии противника. По словам Рогова, это связано с ударами ВС России по складам и позициям ВСУ.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что бои активизировались почти по всей линии фронта в Запорожской области, а украинским военным становится все труднее удерживать позиции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 078 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 698 / сут.
- Рогов: ВС России за сутки продвинулись на 7 км на Запорожском фронте
- Пригожин назвал американцев коллегами после признания ЧВК «Вагнер» преступной организацией
- СМИ: Вашингтон призвал Киев не наступать до получения нового пакета помощи
- Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов
- В США назвали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией
- МИД Ирана: Тегеран стремится способствовать миру на Украине
- В США сомневаются в способности ВСУ вытеснить российских военных с Украины
- СМИ: Указ Путина о торпедах «Посейдон» окажет огромное влияние на НАТО
- «По зову совести»: Пригожин опроверг вербовку сербов в ЧВК «Вагнер»
- Президент Хорватии Миланович раскритиковал западные санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru