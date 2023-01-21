Рогов: ВС России за сутки продвинулись на 7 км на Запорожском фронте

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Кроме того, чиновник сообщил о «снарядном голоде» артиллерии противника. По словам Рогова, это связано с ударами ВС России по складам и позициям ВСУ.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что бои активизировались почти по всей линии фронта в Запорожской области, а украинским военным становится все труднее удерживать позиции.

