Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы «Калибром» с фрегата ЧФ по военным целям на Украине
В рамках выполнения военных задач фрегат Черноморского флота запустил ракеты «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины. Всего было произведено четыре выстрела, сообщает Минобороны.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — передает ТАСС официальное сообщение ведомства.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими ракетами «Калибр» в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), а также снарядов.
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