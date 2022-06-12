Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы «Калибром» с фрегата ЧФ по военным целям на Украине

В рамках выполнения военных задач фрегат Черноморского флота запустил ракеты «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины. Всего было произведено четыре выстрела, сообщает Минобороны.

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«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — передает ТАСС официальное сообщение ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими ракетами «Калибр» в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), а также снарядов.

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ФОТО: ракеты Калибр, Фрегат, пуск ракет
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУЧерноморский Флот РФРакеты Калибр
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