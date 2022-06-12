ВС РФ уничтожили склад иностранных вооружений в Тернопольской области Украины

По данным военного ведомства, уничтожены также ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области, РЛС у Славянска, радиолокатор С-300 в районе Кривого Рога, 2 батареи РСЗО в ЛНР и ДНР.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ», - рассказал Конашенков.

Авиация поразила 3 пункта управления и 25 районов сосредоточения сил и техники Украины, уничтожено более 150 националистов, 6 танков, 5 орудий.

Истребители сбили 2 Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское в ДНР. Средствами ПВО сбит Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Над Каховкой и Чернобаевкой в Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У».

