ВС РФ уничтожили склад иностранных вооружений в Тернопольской области Украины
Российскими ракетами «Калибр» в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), а также снарядов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 12 июня.
Российская система ПВО уничтожила самолеты МиГ-29 и Су-25 и пункт дислокации иностранных наемников на Украине
По данным военного ведомства, уничтожены также ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области, РЛС у Славянска, радиолокатор С-300 в районе Кривого Рога, 2 батареи РСЗО в ЛНР и ДНР.
«Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ», - рассказал Конашенков.
Авиация поразила 3 пункта управления и 25 районов сосредоточения сил и техники Украины, уничтожено более 150 националистов, 6 танков, 5 орудий.
Истребители сбили 2 Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское в ДНР. Средствами ПВО сбит Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Над Каховкой и Чернобаевкой в Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У».
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