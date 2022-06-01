Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» поступит на Севфлот в 2022 году
Первый штатный носитель гиперзвукового оружия морского базирования фрегат «Адмирал Головко» поступит на Северный флот до конца текущего года. Об этом сегодня проинформировал командующий флотом адмирал Александр Моисеев.
«Адмирал Головко» - третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350. Многоцелевые фрегаты 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны призваны заменить в составе ВМФ РФ эскадренные миноносцы проекта 956 и большие противолодочные корабли проекта 1155.
В боевом составе Северного флота сейчас находятся два фрегата этого проекта – «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие данных кораблей - ракетный комплекс «Калибр-НК».
«Адмирал Горшков» уже выполнил цикл испытаний гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Циркон». Готовность нового оружия применению получила подтверждение, сообщил адмирал Моисеев. По неофициальной информации, государственные испытания «Циркона» с надводного носителя завершены.
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