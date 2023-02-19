Минобороны РФ опровергает увольнение офицеров ДНР и ЛНР

Песков: послание президента парламенту - это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года

Боррель: страны ЕС — это армия Украины

Генсек ООН Гутерриш призвал к переосмыслению глобальной финансовой архитектуры

СМИ: сторонники оппозиционной партии «Шор» вышли на очередной митинг в центре Кишинева с требованием распустить правительство

Минпросвещения: «Разговоры о важном» будут и для родителей