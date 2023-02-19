Минобороны РФ опровергает увольнение офицеров ДНР и ЛНР
Министерство обороны России опровергает информацию об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после вхождения воинских формирований в состав российских Вооруженных сил.
«Информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», — отмечают в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, нет и не было подписано ни одного приказа по этому поводу. ВОенные командиры продолжают доблестную службу на своих постах и выполняют задачи в рамках специальной военной операции на Украине.
Ранее Эдуард Басурин подтвердил, что вышел в отставку и покинул посты в военном руководстве ДНР, в том числе должность официального представителя народной милиции, сообщает РБК.
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