Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодар
18 марта 202604:15
В Краснодаре в результате удара украинского беспилотника погиб один человек, сообщает Telegram-канал Baza.
Дроны ударили по жилым многоэтажным домам. Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, повреждены три дома: в одном из них после попадания вспыхнул пожар, который уже потушили.
Ещё один БПЛА врезался в стену и упал без возгорания, в третьем доме обломки нашли на балконе.
На территории Краснодарского края и соседней Адыгеи в данный момент работает система ПВО по беспилотникам Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
