Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодар

Дроны ударили по жилым многоэтажным домам. Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, повреждены три дома: в одном из них после попадания вспыхнул пожар, который уже потушили.

Ещё один БПЛА врезался в стену и упал без возгорания, в третьем доме обломки нашли на балконе.

На территории Краснодарского края и соседней Адыгеи в данный момент работает система ПВО по беспилотникам Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

