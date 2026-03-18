СМИ: Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре

Мощный взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме в Краснодаре, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, есть пострадавшие. Взрыв прогремел на верхних этажах здания на западе города. После этого очевидцы увидели вырывающееся из квартиры пламя и сильный дым. Взрывной волной вылетели вещи и мебель из помещения. На месте работают экстренные службы.

На территории Краснодарского края и соседней Адыгеи в данный момент работает система ПВО по беспилотникам Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении 35 беспилотников над регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
