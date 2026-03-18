СМИ: Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре
Мощный взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме в Краснодаре, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, есть пострадавшие. Взрыв прогремел на верхних этажах здания на западе города. После этого очевидцы увидели вырывающееся из квартиры пламя и сильный дым. Взрывной волной вылетели вещи и мебель из помещения. На месте работают экстренные службы.
На территории Краснодарского края и соседней Адыгеи в данный момент работает система ПВО по беспилотникам Вооруженных сил Украины.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении 35 беспилотников над регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране
- На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка
- Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодар
- СМИ: Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре
- В Госдуме призвали Роскомнадзор объяснить замедление Telegram
- СМИ: Расходы США на конфликт с Ираном могут превысить $1 трлн
- Иран: Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта
- СМИ: Трамп планирует сблизиться с Россией ради сдерживания Китая
- Журналистам хотят запретить использование слов «предположительно», «по мнению», «возможно»
- Стало известно о согласовании в ЕС кредита Киеву на €90 млрд