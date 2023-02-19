СМИ: Басурин подтвердил свой выход на пенсию

Эдуард Басурин подтвердил, что вышел в отставку и покинул посты в военном руководстве ДНР, в том числе должность официального представителя народной милиции, сообщает РБК.

Пригожин встретился с Басуриным из-за слухов о возможной отставке

«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны. Я пенсионер», - заявил Басурин.

Ранее слухи о возможной отставке Басурина и других действующих военных в ДНР и ЛНР появивились после публикации военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова в Telegram-канале. Военкор сообщал, что якобы будут уволены и другие командиры на территории ДНР из-за состояния здоровья и отсутствия военного образования.

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ТЕГИ:ПенсияОтставкаДНР
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