СМИ: Басурин подтвердил свой выход на пенсию
Эдуард Басурин подтвердил, что вышел в отставку и покинул посты в военном руководстве ДНР, в том числе должность официального представителя народной милиции, сообщает РБК.
«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны. Я пенсионер», - заявил Басурин.
Ранее слухи о возможной отставке Басурина и других действующих военных в ДНР и ЛНР появивились после публикации военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова в Telegram-канале. Военкор сообщал, что якобы будут уволены и другие командиры на территории ДНР из-за состояния здоровья и отсутствия военного образования.
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