На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка

Фургон с туристами направлялся к Симиланским островам, когда потерял управление и врезался в столб ЛЭП. Металлическое ограждение пробило кузов.

Спасатели резали кузов гидравлическими ножницами, чтобы вытащить людей. Получивших травмы увезли в больницы.

41-летний водитель заявил полиции, что перед ним ехал грузовик с прицепом. Он затормозил, микроавтобус занесло. Мужчина отметил, что за рулём не спал.

Ранее туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

