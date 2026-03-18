На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка
Одна россиянка погибла, ещё 11 граждан России пострадали в автомобильной аварии с микроавтобусом на Пхукете, сообщает Telegram-канал Mash.
Фургон с туристами направлялся к Симиланским островам, когда потерял управление и врезался в столб ЛЭП. Металлическое ограждение пробило кузов.
Спасатели резали кузов гидравлическими ножницами, чтобы вытащить людей. Получивших травмы увезли в больницы.
41-летний водитель заявил полиции, что перед ним ехал грузовик с прицепом. Он затормозил, микроавтобус занесло. Мужчина отметил, что за рулём не спал.
Ранее туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране
- На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка
- Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодар
- СМИ: Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре
- В Госдуме призвали Роскомнадзор объяснить замедление Telegram
- СМИ: Расходы США на конфликт с Ираном могут превысить $1 трлн
- Иран: Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта
- СМИ: Трамп планирует сблизиться с Россией ради сдерживания Китая
- Журналистам хотят запретить использование слов «предположительно», «по мнению», «возможно»
- Стало известно о согласовании в ЕС кредита Киеву на €90 млрд