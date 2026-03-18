На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка

Одна россиянка погибла, ещё 11 граждан России пострадали в автомобильной аварии с микроавтобусом на Пхукете, сообщает Telegram-канал Mash.

Тысячи российских туристов застряли в Таиланде из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фургон с туристами направлялся к Симиланским островам, когда потерял управление и врезался в столб ЛЭП. Металлическое ограждение пробило кузов.

Спасатели резали кузов гидравлическими ножницами, чтобы вытащить людей. Получивших травмы увезли в больницы.

41-летний водитель заявил полиции, что перед ним ехал грузовик с прицепом. Он затормозил, микроавтобус занесло. Мужчина отметил, что за рулём не спал.

Ранее туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
