Минобороны РФ направило бронепоезд на передовую в зону спецоперации

Министерство обороны России проинформировало об отправке на передовую в зоне специальной военной операции на Украине бронепоезда. Данный состав будет выполнять задачи инженерной разведки, уничтожения воздушных и наземных целей.

Как рассказали в военном ведомстве, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами вооруженных сил Украины экипаж бронепоезда будет активно использовать беспилотные летательные аппараты. Дроны имеют возможность выявить засаду за несколько километров, говорится в официальном сообщении Минобороны.