Минобороны РФ направило бронепоезд на передовую в зону спецоперации

Министерство обороны России проинформировало об отправке на передовую в зоне специальной военной операции на Украине бронепоезда. Данный состав будет выполнять задачи инженерной разведки, уничтожения воздушных и наземных целей.

Как рассказали в военном ведомстве, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами вооруженных сил Украины экипаж бронепоезда будет активно использовать беспилотные летательные аппараты. Дроны имеют возможность выявить засаду за несколько километров, говорится в официальном сообщении Минобороны.

В Минобороны РФ показали работу военного бронепоезда в ходе спецоперации

Сегодня же Минобороны опубликовало видео работы личного состава специального поезда по инженерной разведке, восстановлению путей и сопровождению воинских грузов в зоне спецоперации. Подчёркивается, что мощный комплекс вооружения даёт возможность выполнять задачи в самых сложных условиях.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Уральский завод открыл охоту на технику НАТО. Компания готова заплатить 5 миллионов рублей за захват или уничтожение первого иностранного танка в зоне СВО.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныПоезд
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