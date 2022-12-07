В Минобороны РФ показали работу военного бронепоезда в ходе спецоперации

В министерстве назвали бронепоезд ЗВО «крепостью на колесных парах», отметив, что техника вооружена «до зубов».

«У бойцов стрелковое оружие: начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом. На вооружении также имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Спаренная 23-мм пушка на поезде – главный калибр», — указали в Минобороны.

Кроме того, в поезде есть позиции снайпера, стрелки находятся в боевой готовности, отмечает телеканал «360».

Основные задачи спецпоезда — техническая разведка и разминирование, пишет РИА ФАН. Кроме того, техника при необходимости может использоваться при восстановлении разрушенного железнодорожного полотна.

