В Минобороны РФ показали работу военного бронепоезда в ходе спецоперации

Минобороны РФ показало боевую работу специального поезда Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»

В министерстве назвали бронепоезд ЗВО «крепостью на колесных парах», отметив, что техника вооружена «до зубов».

«У бойцов стрелковое оружие: начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом. На вооружении также имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Спаренная 23-мм пушка на поезде – главный калибр», — указали в Минобороны.

Кроме того, в поезде есть позиции снайпера, стрелки находятся в боевой готовности, отмечает телеканал «360».

Основные задачи спецпоезда — техническая разведка и разминирование, пишет РИА ФАН. Кроме того, техника при необходимости может использоваться при восстановлении разрушенного железнодорожного полотна.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПоездСпецоперацияМинобороны РФ
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