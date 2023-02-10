В МИД пообещали уничтожить западное оружие на Украине

По словам дипломата, расширение Западом номенклатуры поставок оружия Киеву ведет к эскалации конфликта. Москва «не снижает бдительность», поскольку украинская сторона может нарастить обстрелы и попытаться атаковать Крым. Полищук подчеркнул, что ответственность за такие действия будет лежать на западных кураторах Киева.

«Еще раз подчеркнем, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами России как законная военная цель и будет уничтожено», - указал дипломат.

Ранее Полищук заявил, что НАТО, предоставляющая Киеву вооружение, разведданные, инструкторов и наемников, фактически вступила в конфликт на Украине, напоминает телеканал «360».

