В МИД пообещали уничтожить западное оружие на Украине

Россия в свете грядущих поставок Украине новых видов западного оружия напоминает, что оно станет законной целью для сил РФ и будет уничтожено. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Польский эксперт заявил, что переданная ВСУ западная бронетехника будет уничтожена за квартал

По словам дипломата, расширение Западом номенклатуры поставок оружия Киеву ведет к эскалации конфликта. Москва «не снижает бдительность», поскольку украинская сторона может нарастить обстрелы и попытаться атаковать Крым. Полищук подчеркнул, что ответственность за такие действия будет лежать на западных кураторах Киева.

«Еще раз подчеркнем, что любое поставляемое Киеву оружие рассматривается Вооруженными силами России как законная военная цель и будет уничтожено», - указал дипломат.

Ранее Полищук заявил, что НАТО, предоставляющая Киеву вооружение, разведданные, инструкторов и наемников, фактически вступила в конфликт на Украине, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаМИД РФ
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