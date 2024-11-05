Минобороны РФ доработает порядок выплат за ранения участникам СВО

Она рассказала в своем Telegram-канале, что проверила работу Центрального военного клинического госпиталя имени А. Вишневского, обсудила с военнослужащими и врачами существующие меры поддержки и процесс реабилитации. Цивилева отметила, что одной из тем стала компенсация выплат за ранение.

Замминистра подчеркнула важность того, чтобы все меры соцподдержки участники СВО получали в полном объеме и вовремя.

Ранее власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до трех миллионов рублей. Новое увеличение касается контрактников, подписавших соглашение с 7 октября по 31 декабря, передает «Радиоточка НСН».

