Минобороны РФ доработает порядок выплат за ранения участникам СВО
Действующий в настоящее время порядок выплат за ранения не учитывает степени тяжести травмы, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева, ссылаясь на мнение участников специальной военной операции на Украине и медиков.
«Будем внимательно прорабатывать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова», - сказала она.
Она рассказала в своем Telegram-канале, что проверила работу Центрального военного клинического госпиталя имени А. Вишневского, обсудила с военнослужащими и врачами существующие меры поддержки и процесс реабилитации. Цивилева отметила, что одной из тем стала компенсация выплат за ранение.
Замминистра подчеркнула важность того, чтобы все меры соцподдержки участники СВО получали в полном объеме и вовремя.
Ранее власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до трех миллионов рублей. Новое увеличение касается контрактников, подписавших соглашение с 7 октября по 31 декабря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Гудбай» с Дюжевым в роли Байдена перевели на английский язык
- В Екатеринбурге неизвестные украли из магазина все сливочное масло
- Дрон атаковал автомобиль в городе Приволье в ЛНР, погибли два человека
- Минобороны РФ доработает порядок выплат за ранения участникам СВО
- Хоккеист в Хакасии умер после драки возле клуба
- Путин назвал красивым украинский язык
- Дима Билан по пути на Эльбрус попал в буран
- Путин: Нужны общие правила в части знания русского языка для трудовых мигрантов
- Путин анонсировал начало работы Национального словарного фонда с 2025 года
- Россиянин получил четыре года колонии за призывы к терактам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru