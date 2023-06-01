Минобороны РФ: В атаке на Шебекино участвовало до 70 украинских военных

В это же время еще одна группа, состоящая из 20-ти человек и двух боевых бронимашин следовала по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с пограничниками она была рассеяна. В результате противник потерял восемь военнослужащих и боевую машину.

С шести часов утра украинские формирования предприняли еще одну попытку прорыва на территорию России из районов Плетневки и Волчанска. Всего в атаке участвовало до 70-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз». Вооруженными силами России по противнику был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией. В результате украинская группа потеряла 12 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

По отступающим диверсантам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск. В результате уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых при обстрелах Шебекино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



