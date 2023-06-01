Минобороны РФ: В атаке на Шебекино участвовало до 70 украинских военных
Новая попытка ВСУ провести нападение на мирных граждан города Шебекино Белгородской области провалилась, заявили в Минобороны РФ.
Как отмечается, предотвратить атаку диверсантов удалось благодаря грамотным действиям формирований «Западной» группировки войск.
Попытки украинских диверсионных групп прорваться на российскую территорию начались около 4 часов утра 01 июня после часового массированного артобстрела пункта пропуска «Шебекино» и жилых кварталов поселка Новая Таволжанка.
Ответным ударом российской артиллерии противнику нанесен удар, в результате которого уничтожены боевая бронимашина и до десяти военнослужащих.
Украинская террористическая группа из 15 человек затем попыталась проникнуть на российскую территорию вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, но вскоре диверсанты подорвались на минном поле, а их остатки были добиты российской артиллерией.
В это же время еще одна группа, состоящая из 20-ти человек и двух боевых бронимашин следовала по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с пограничниками она была рассеяна. В результате противник потерял восемь военнослужащих и боевую машину.
С шести часов утра украинские формирования предприняли еще одну попытку прорыва на территорию России из районов Плетневки и Волчанска. Всего в атаке участвовало до 70-ти военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз». Вооруженными силами России по противнику был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией. В результате украинская группа потеряла 12 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.
По отступающим диверсантам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск. В результате уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых при обстрелах Шебекино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru