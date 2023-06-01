Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Руководитель администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов награждён орденом Мужества. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте Кремля.

Как говорится в тексте документа, Жданов удостоен высокой награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. Другие детали не раскрываются.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину постоянно поступают доклады о ситуации в городе Шебекино, который подвергается обстрелам с украинской стороны.

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По последнему сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, днём под обстрелом Вооруженных сил Украины оказались сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов.

По информации главы региона, в Новой Таволжанке есть один пострадавший, там загорелся частный жилой дом. В селе Козинка пострадавших нет. Горят два частных жилых дома. Утром в Шебекине пострадали восемь человек.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны РФ отчиталось об отражении ночной наземной атаки на Шебекино подразделений ВСУ в составе до двух рот мотопехоты, усиленных танками.

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Фото: t.me/shebekinoregion
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