Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Руководитель администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов награждён орденом Мужества. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте Кремля.

Как говорится в тексте документа, Жданов удостоен высокой награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. Другие детали не раскрываются.

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину постоянно поступают доклады о ситуации в городе Шебекино, который подвергается обстрелам с украинской стороны.