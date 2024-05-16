Минобороны: Пять ракет ATACMS уничтожены над Крымом

Это произошло 15 мая около 23:00 часов мск.

В ночь на 15 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе работает ПВО. Кроме того, была объявлена воздушная тревога.

Ранее над Крымом за ночь уничтожили десять ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

