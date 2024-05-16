Минобороны: Пять ракет ATACMS уничтожены над Крымом
16 мая 202403:01
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над территорией Крыма, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Это произошло 15 мая около 23:00 часов мск.
В ночь на 15 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе работает ПВО. Кроме того, была объявлена воздушная тревога.
Ранее над Крымом за ночь уничтожили десять ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ТСЖ отказалось оплачивать иск Волочковой о подтоплении ее элитной квартиры
- В Германии увидели связь между взглядами Фицо и покушением
- В Госдуме захотели добиться внесудебной блокировки сайтов по продаже табака
- Группа футболистов «Енисея» избила отдыхающих под Красноярском членов семьи
- МВД Словакии: Покушение на Фицо было политически мотивировано
- Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет в декабре
- СМИ: Премьера Словакии ввели в состояние искусственной комы
- Состояние раненого премьер-министра Словакии назвали критическим
- Покушение на премьер-министра Словакии стало первым с 2003 года в Европе
- Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru