Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS

«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения, что какие-то из них были сбиты», - цитирует РИА Новости представителя Белого дома Джона Кирби.

Он также отказался отвечать на вопрос о количестве ракет, которые США передали Украине.

О тайной поставке ATACMS Киеву стало известно 24 апреля. Боеприпасы передали в рамках нового пакета военной помощи.

Минобороны России утром 30 апреля сообщило об уничтожении силами ПВО шести ракет ATACMS за последние сутки, отмечает «Радиоточка НСН».

