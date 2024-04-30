Белый дом отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS
Администрация США не подтвердила, что российские противовоздушные силы сбили шесть тактических ракет ATACMS.
«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения, что какие-то из них были сбиты», - цитирует РИА Новости представителя Белого дома Джона Кирби.
Он также отказался отвечать на вопрос о количестве ракет, которые США передали Украине.
О тайной поставке ATACMS Киеву стало известно 24 апреля. Боеприпасы передали в рамках нового пакета военной помощи.
Минобороны России утром 30 апреля сообщило об уничтожении силами ПВО шести ракет ATACMS за последние сутки, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru