Пентагон против поставки Украине дальнобойных бомб
Министерство обороны США выступает против передаче Украине бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), специфика которых заключается в более высокой дальности полёта. Причина такой позиции заключается в том, что на сборку этих боеприпасов может потребоваться слишком много времени, сообщает Foreign Policy, ссылаясь на информированные источники.
Эксперты Пентагона и военно-воздушных сил США опасаются, что GLSDB могут оказаться бесполезными в связи с высокой интенсивностью боевых действий на Украине, так как на их сборку необходимы месяцы.
Согласно подсчётам Минобороны США, за девять месяцев Киеву можно будет направить две пусковые установки и 24 бомбы. А к концу 24 года объём поставок мог бы составить 12 пусковых установок и 750 боеприпасов.
GLSDB представляет собой гибрид ракеты реактивной системами залпового огня и управляемой авиабомбы с дальностью полета порядка 160 километров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал республику «боевым полигоном» для испытания западного оружия.
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