Минобороны предупредило о подготовке Украиной вооруженной провокации против Приднестровья

По данным военного ведомства, киевский режим намерен осуществить провокацию в ближайшее время, пишет Ura.ru.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Ведомство указало, что внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с республикой. В Минобороны также заявили о готовности к реагированию на «любые изменения обстановки», отмечает РЕН ТВ.

