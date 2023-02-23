Минобороны предупредило о подготовке Украиной вооруженной провокации против Приднестровья

Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики с привлечением подразделений украинских Вооруженных сил и националистического формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, киевский режим намерен осуществить провокацию в ближайшее время, пишет Ura.ru.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Ведомство указало, что внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с республикой. В Минобороны также заявили о готовности к реагированию на «любые изменения обстановки», отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПриднестровьеУкраинаМинобороны РФ
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