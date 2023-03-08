Минобороны: Потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили почти 200 человек
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины при столконовении с Вооруженными силами РФ потеряли 190 человек на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 8 марта.
Российские части успешно сражались с противником на купянском направлении около населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской народной республики.
Также российским военным удалось пресечь действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.
По данным Минобороны, на краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла успешные удары поражены по частям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
Ранее десантники Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских военных на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
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