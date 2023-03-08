Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Десантники Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских военных на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ в ЛНР

Как рассказал командир зенитной батареи с позывным «Звезда», военнослужащие отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и зенитной установкой ЗУ-23 по пехоте противника. Отмечается, что на расстоянии до 850 метров находились до семи солдат ВСУ, пишет Ura.ru.

Командир добавил, что во время отхода российских сил противник открыл по ним огонь из минометов.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 160 бойцов на краснолиманском направлении, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФЛНР
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