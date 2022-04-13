Минобороны: порт Мариуполя полностью освобождён от украинских националистов

Он также добавил, что остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова» блокированы в городе и лишены возможности вырваться из окружения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе.

