Минобороны: порт Мариуполя полностью освобождён от украинских националистов
Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что в Мариуполе полностью освобождён морской торговый порт от боевиков украинских националистов.
«В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков формирования «Азов» (организация запрещена в РФ) морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — сообщил Конашенков.
Он также добавил, что остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова» блокированы в городе и лишены возможности вырваться из окружения.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе.
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