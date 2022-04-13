Минобороны: порт Мариуполя полностью освобождён от украинских националистов

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в среду, что в Мариуполе полностью освобождён морской торговый порт от боевиков украинских националистов.

«В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков формирования «Азов» (организация запрещена в РФ) морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — сообщил Конашенков.

Минобороны РФ подтвердило информацию о тысяче сдавшихся украинских военных в Мариуполе

Он также добавил, что остатки подразделений украинских войск и боевиков «Азова» блокированы в городе и лишены возможности вырваться из окружения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОсвобождениеМинобороны РФБоевикиМариуполь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры