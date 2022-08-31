Минобороны: Попытки ВСУ возобновить контрнаступление провалились

Попытки украинских военных возобновить контрнаступление на Криворожско-Николаевском и других направлениях полностью провалились. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, российские военные отбросили назад вооруженные формирования противника в районе населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые поды.