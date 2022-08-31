Минобороны: Попытки ВСУ возобновить контрнаступление провалились
Попытки украинских военных возобновить контрнаступление на Криворожско-Николаевском и других направлениях полностью провалились. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, российские военные отбросили назад вооруженные формирования противника в районе населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые поды.
Кроме того, по утверждению российского военного ведомства, ВСУ понесли многочисленные потери.
Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ при разгроме наступления на южном направлении.
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