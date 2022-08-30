В НМ ДНР сообщили об отбитом контрнаступлении ВСУ в районе Кодемы

Союзные войска отбили попытку контрнаступления украинской армии в Донецкой народной республике. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Минобороны РФ: ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 500 человек

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», — цитирует ТАСС представителя НМ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ пойти в наступление в Николаевской и Херсонской областях, напоминает телеканал 360. Усилия украинских силовиков не увенчались успехом, подразделения ВСУ понесли большие потери.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ДНРВСУУкраинаСпецоперация
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