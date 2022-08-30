Минобороны РФ: при попытке наступления ВСУ потеряли более 1,2 тысячи военных

Он уточнил, что российская группировка войск уничтожила 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1 200 военнослужащих ВСУ.

Конашенков добавил, что при отражении наступления противника были разгромлены подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, которую перебросили из западной Украины, в плен сдались пять военнослужащих данной бригады.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска отбили попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Кодема в республике, сообщает RT.

