Музыкальные выходные пройдут в Музее Победы 13-14 сентября
Гости Музея Победы во время празднования Дня города смогут насладиться музыкальными ретровыходными. Мероприятия пройдут 13 и 14 сентября в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический».
Для посетителей в музее «Г.О.Р.А.» и около Музея Победы будут работать пять концертных площадок, на которых артисты исполнят любимые песни, посвященные Москве, а в колоннаде музея на Поклонной горе в рамках фестиваля «Парад ударных инструментов» пройдет концерт детских духовых оркестров.
Кроме того, возле Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок, которые воссоздадут атмосферу 1940-х годов. Организаторы предложат гостям музея поучаствовать в играх, турнирах, и мастер-классах, а также пройти квест по многочисленным площадкам, самым активным участникам которого вручат ценные призы. Также посетители смогут посетить бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.
Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства.
