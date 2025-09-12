Телеграм: приключения дронов в Польше и удары по Катару
В России ужесточают миграционную политику, в Польше - усиливают ПВО после залёта дронов, а во Франции - думают, что делать с кризисом и масштабными протестами.
Ужесточение миграционной политики
10 сентября истек установленный указом Владимира Путина срок, в который незаконно находящиеся в России мигранты могли легализоваться. Начиная с четверга МВД вправе блокировать банковские карты нелегалам, внесенным в реестр контролируемых лиц, высылать их из страны и запрещать въезд в РФ.
«Николай Николаевич наблюдает» интересуется количеством не легализовавшихся:
«Сведения о таких лицах включаются в реестр контролируемых лиц. По состоянию на 1 сентября в нем находились около 770 тыс. иностранцев, которые не урегулировали свой правовой статус в России. Из них треть – женщины и дети. Сколько из них воспользовалось миграционной амнистией, пока сложно сказать. Например, по состоянию на конец августа в Татарстане из 10 тыс. включенных в реестр узаконили свое пребывание в стране меньше 1,9 тыс. Можно представить примерные масштабы предстоящего массового выдворения».
«АДЕКВАТ Z» надеется, что мера окажется действенной:
«Саму концепцию реестра контролируемых лиц с существенным набором ограничений в правах для иностранных залетчиков всех мастей, нашу атмосферу весьма не озонирующих, смело можно относить к лучшим мировым практикам по соответствующей части. Замысел безальтернативно гнать из страны фигурантов, не желающих пребывать и работать здесь легально, тоже вполне естественен. Вопрос сейчас в том, чтобы практика от замысла не отклонялась – и чтобы это было наглядно видно. Без такой оговорки, к сожалению, не обойтись: когда закон о гражданстве предусматривает его лишение для принятых в гражданство за непостановку на воинский учет, а на практике соответствующие тематические рейды сплошь и рядом заканчиваются отвозом в военкомат, чтобы на учет встали хотя бы так вместо изъятия паспортов навсегда, ни закону, ни государству в целом авторитета это не добавляет. Поэтому есть ощущение, что МВД сейчас весьма стоило бы взять за правило регулярно отчитываться об итогах текущей работы с фигурантами реестра».
Сенатор Константин Басюк резюмирует:
«Время нелегальных мигрантов закончилось. <…> Закон дает возможность тем, кто действительно хочет жить и работать в России, привести все в порядок. Тем же, кто игнорирует правила, придется покинуть нашу страну».
«338» рассуждает о находящихся в РФ гражданах Украины:
«Либо легализация (с вступлением в гражданство в весьма упрощенном порядке), либо обязанность покинуть Россию. Соответствующий порядок будет распространяться и на украинских граждан, прибывающих в Россию через Шереметьево. Это не снимает с повестки вопрос выявления агентуры противника, просочившейся в Россию и прошедшей легализацию. Требования по "вторым паспортам" (т.е. хранение под подушкой украинского паспорта для извлечения евровыгод при пересечении границы России) пока не были обнародованы».
«Тени Миграции» пишут про еще одну меру по ограничению миграции:
«Более 87% детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены, так сообщил Рособрнадзор. За апрель-август документы были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование. Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах). Теперь самое главное, чтобы все эти цифры были основанием для реальных мер, а не просто статистика ради статистики. Дети мигрантов с их отношением к учебе и нашей стране не должны получать бесплатное образование. Зачем? Если им все равно. Поэтому запрет на ввоз отпрысков должен быть введен».
Падение дронов в Польше
В ночь на среду польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что границу пересекли 19 БПЛА, часть из них сбили. Страны ЕС и Украина обвинили Россию в нападении на поляков. Минобороны России заявило, что во время ночных ударов по Украине «объекты для поражения на территории Польши не планировались», и что максимальная дальность полета российских дронов не превышает 700 километров. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила подтверждений российского происхождения БПЛА, и напомнил, что Россия не заинтересована в эскалации с Польшей.
Журналист Станислав Стремидловский отмечает, что Киев недоволен реакцией западных союзников:
«Лидер киевского режима Владимир Зеленский назвал недостаточной реакцию западных лидеров на вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши. Вечером 10 сентября Зеленский заявил в видеообращении, что "к сожалению, по состоянию на сегодняшний день Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, реакции именно действиями – заявлений предостаточно, а вот действий пока дефицит". Из сложившейся ситуации многие сегодня пытаются извлечь выгоду, включая сам Киев. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал соседние страны сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, особенно в западных регионах страны, граничащих со странами-членами НАТО. По его словам, это "необходимо предпринять ради коллективной безопасности". До сих пор европейцы отказывались сделать это, опасаясь эскалации конфликта и прямого столкновение с Россией. Решатся ли сейчас? Из "атаки дронов" они делают выводы, которые вряд ли обрадуют Украину. "Германии срочно необходима более эффективная защита от российских беспилотников, – пишет немецкий таблоид Bild».
Политик Николай Стариков напоминает, что все это уже было:
«Просто две новости последних дней: 1. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, атаковавшие территорию страны сегодня ночью, принадлежат российской стороне. 2. Владимир Зеленский намеревался втянуть Польшу в военный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит издание Do Rzeczy. Журналист задал вопрос Дуде по поводу падения ракеты близ польского города Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате того инцидента погибли два гражданина Польши. Киев тогда заявлял, что якобы это была ракета ВС РФ. Хотя, как позже установило расследование, на территории Польши упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300. Журналист уточнил, звонил ли Зеленский тогда Дуде и давил ли на него, чтобы тот заявил, что это российская ракета. "Можно и так сказать", – ответил бывший президент. По словам Дуды, тот разговор с Зеленским он воспринял как попытку втянуть Польшу в конфликт. Вывод: перед нами один и тот же сценарий, реализуемый для попытки втягивания Польши в войну».
«Фонд стратегической культуры» обращает внимание на заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о российской угрозе:
«Политик подобострастно подтвердил полную поддержку и солидарность с Польшей в связи с нарушением ее воздушного пространства якобы российскими дронами. "Союзники работают и должны работать вместе", – написал Ринкевич. Собственно, Ринкевич решил сплясать второй раз на украинских граблях. Напомним, что 15 ноября 2022 года тогда еще министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после того, как Украина нанесла удар по Польше ракетой ПВО, сразу же назвал попадание якобы российских ракет на территорию страны-члена НАТО "очень опасной эскалацией со стороны Кремля". Тогда тоже в СМИ была истерика по поводу того, что удар по Польше был нанесен якобы российскими ракетами. Эти информационные цунами подкреплялись заявлениями Владимира Зеленского о том, что удар нанесла Россия. Когда же выяснилось, что удар нанесла Украина, историю быстро "замяли", а поднявшего информационный хайп на фэйк-новости корреспондента Джеймса ЛаПорты без лишнего шума уволили из Associated Press. Собственно, сейчас происходит то же самое. Мировые СМИ наперебой рассказывают о мифических российских дронах, атаковавших Польшу. Украинские политики соревнуются друг с другом в обвинениях в адрес России».
«Банкста» приводит интересную социологию:
«Большинство поляков (38%) считают Украину виновной в залете дронов на территорию Польши, – анализ издания Res Futura. Рынок акций в Польше упал после инцидента с нарушением пространства беспилотниками почти на 3%. Вскоре он восстановил потери: аналитики считают, что это скорее временное явление».
Американист Малек Дудаков пишет, как польскую провокацию пытаются использовать для давления на Трампа:
«Наигранная паника вокруг прилета дронов в Польшу превращается в очередную попытку европейских ястребов заставить Трампа обратить на них внимание. Лоббисты по обе стороны Атлантики сейчас ломают копья вокруг готовящейся оборонной стратегии США на 2026 год. В ней мы скорее всего увидим переориентацию фокуса внимания Пентагона с внешних фронтов на внутренние. Приоритетом в ближайшей перспективе станет борьба с картелями в Западном полушарии. Финансирование операций в Европе же будет неуклонно сокращаться. Это не может не вызывать панику у представителей европейского истеблишмента, которые без поддержки США долго не протянут. А тут еще команда Трампа поставила перед ними очевидную дилемму. Если они хотят продолжать конфронтацию с Россией, то пусть для начала первыми введут заградительные вторичные тарифы против Китая и Индии».
Обвинение Залужного в подрыве «Северных потоков»
Немецкое издание Welt со ссылкой на неназванного следователя сообщило, что подрывы газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года были осуществлены по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного, который теперь занимает должность посла Украины в Великобритании.
«Папочка канцлера» пишет, что в эту версию верят не все:
«Знакомый с ходом расследования немецкий чиновник назвал версию "чушью" и "ловушкой" для следователей. Фан-факт: подозреваемый [в руководстве диверсионной группой украинец] Сергей К. получил в тюрьме прозвище Джеймс Бонд. Завернутый вокруг него сюжет действительно достоин фильма».
Политолог Тимофей Борисов полагает, что за вбросом стоит Зеленский, который видит в Залужном политического конкурента:
«Я ранее уже писал, что следствие пойдет именно по этому пути. Мне это стало ясно сразу после того, как Залужный разместил свои рекламные фото в западных модных журналах. Стало ясно, что у него президентские амбиции. А команда Зеленского не собирается сдаваться без боя. Поэтому компромат на Залужного был неизбежен».
«Мейстер» рассуждает о том, что все это значит для нас:
«Для России это информационный шум, так как в "украинский след" никто на серьезном уровне не верит. И на Западе об этом прекрасно знают. Воспринимать статью нужно с точки зрения внутривидовой борьбы в Евросоюзе за влияние на украинскую политику. Вспомним, что одним из вопросов мирного урегулирования являются президентские выборы. И у европейцев есть очевидные разногласия на счет того, кто будет представлять их интересы. Залужный – это кандидат Великобритании, а у Германии есть мэр Киева Виталий Кличко. То есть "борьба за правду" о Nord Stream – это борьба за украинские ресурсы. Проблема лишь в том, что за этим покерным столом свои карты пока не раскрывают США. Трамп и его команда никому не давали явных сигналов о поддержке. Это создает пространство для будущего торга по вопросу».
«Безграничный аналитик» соглашается:
«Понятно, что это всего лишь обычная попытка отвести подозрения от американцев и НАТО, но в этой версии имеется один любопытный подводный камень. Дело в том, что Залужный – креатура Великобритании, собственно, он еще и посол там после того, как заменил Пристайко, позволившего себе критиковать Владимира Зеленского. Но Лондон никогда и не скрывал, что именно Залужный – наиболее предпочтительная для него фигура, чтобы с ней взаимодействовать. Таким образом немцы нанесли весьма неприятный удар по Великобритании, продемонстрировав тотальное отсутствие европейского единства. Ведь вряд ли сэрам и пэрам сильно понравятся такие выходки Берлина. Что эти бюргеры вообще себе позволяют? На кого они позволяют себе батон крошить? Иными словами, в попытке защитить американцев Германия зашла слишком далеко и может спровоцировать кризис уже в Европе, поскольку британцы едва ли захотят мириться с подобным положением вещей. Будет очень любопытно наблюдать за взаимными пикировками между двумя европейскими державами».
«Мюсли вслух» находят ситуацию забавной:
«Истинные заинтересанты и исполнители подрыва "Северных потоков" выстраивают в глазах мира ложную картину произошедших событий, используя укроэлиту в качестве пипифакса. <…> На псевдореальность с яхтой "Андромеда", которая якобы куда-то ходила по Балтийскому морю (а может быть, и не ходила вовсе), наслаивается вполне себе реальная политика, в которой Зеленскому и его спонсорам выгодно снять с себя подозрения в причастности к диверсиям и повесить все на своего политического оппонента, в то время как заказчики подрыва выступают уже в качестве арбитров. Мастера, однако».
Удары Израиля по Катару
Во вторник Израиль нанес удары по столице Катара Дохе в попытке убить высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС. Погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
«Разворот на Восток» размышляет, не станет ли Турция следующей целью Израиля:
«Разворачивается перепалка между профессором Еврейского университета в Иерусалиме, израильским правительственным аналитиком Меиром Масри, и советником президента Турции Октаем Саралом. На пост Масри "Сегодня Катар, завтра Турция. Израиль борется с терроризмом", Сарал ответил, что "в ближайшее время мир вместе со стиранием вас (Израиля) с карты обретет спокойствие". По словам Сарала, это сделает страна, напасть на которую предлагает Масри. То есть Турция. Масри в свою очередь посоветовал Саралу не испытывать терпение Израиля. Вчерашние события вокруг Катара подтверждают, что война Израиля с "союзниками" США не является невозможной. А на Ближнем Востоке только один "союзник" США потенциально может воевать с Израилем. Это Турция. Уверен, что обе стороны готовятся к такому варианту. Вопрос в том, понимают ли это в Вашингтоне, и как будут реагировать, если завтра израильский удар будет уже не по Дохе, а по Анкаре…»
«Темник» наблюдает за реакцией США:
«Реакция Трампа на удар Израиля по Катару демонстрирует всю противоречивость его ближневосточной политики. С одной стороны, президент США заявляет, что "не в восторге" от произошедшего, а его пресс-секретарь подчеркивает, что односторонние удары по суверенной стране и союзнику США не способствуют целям ни Израиля, ни Америки. С другой стороны, Трамп тут же называет уничтожение "Хамаса" "достойной целью" и хвалит Нетаньяху, пытаясь дистанцироваться от самой операции. NYT, в свою очередь, обращает внимание на ключевую особенность подхода нынешней администрации – его бессистемность. Газета пишет, что стратегия Трампа стала гораздо менее требовательной, а от Вашингтона исходят лишь расплывчатые угрозы и противоречивые заявления. Такая политика, по сути, развязала Израилю руки, дав ему полную свободу действий. Если раньше США жестко модерировали действия своих союзников в регионе, то теперь Тель-Авив может самостоятельно планировать и осуществлять операции, лишь постфактум уведомляя Белый дом. В итоге Вашингтон теряет контроль над ситуацией, а его "бессистемный подход" создает вакуум, который заполняют региональные игроки, исходя из собственных интересов».
Журналист Аббас Джума комментирует слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что удары по Дохе были столь же обоснованы, как и военная кампания США в Афганистане, начатая после терактов 11 сентября 2001 года:
«Сравнить, конечно, можно что угодно с чем угодно. Но правда в том, что и 11 сентября, и 7 октября в итоге использовались атакованными в качестве предлога для начала вторжений, массовых убийств, военных преступлений при абсолютном наплевательстве на международные правила (они же жертвы). Разумеется, к этому приему Нетаньяху сейчас прибегает на фоне провала операции. Чтобы легитимизировать удар по Катару (крупнейший союзник США в регионе) в глазах американской власти и американского общества. 11 сентября – это не просто крупнейший теракт. Это самый настоящий код, зашитый у американцев в самые глубины сердец. Хотя есть и те, кто небезосновательно считает, что в обстоятельствах этого события хорошо бы разобраться получше. Как и в обстоятельствах произошедшего 7 октября в Израиле. Тем не менее, после слов "11 сентября" можно подставлять все, что удобно».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» отмечает риски многовекторности:
«Получается, что меньше чем за полгода Катар разбомбили и Иран, и Израиль. Это и к вопросу о том, что на Ближнем Востоке периодически идет борьба всех против всех и в тему ошибочности распространенного мнения о том, что Катар давно всех переиграл и все контролирует. Причем формально как Иран, так и Израиль бомбили не сам Катар, а соответственно американцев и Хамас. То есть Катар одновременно представлял у себя площадку и США и Хамасу и искренне считал, что это идеальная балансировка. Ну по крайней мере так считали в Дохе до недавнего времени».
Беспорядки во Франции
Во вторник премьер-министр Франции Франсуа Байру подал заявление об отставке, на освободившийся пост президент Эмманюэль Макрон назначил министра обороны Себастьена Лекорню. По стране прокатились масштабные протесты против политики жесткой экономии.
«Доктор Z прописал» следит за публикациями в западных СМИ:
«Франция все глубже погружается в состояние политической нестабильности, при этом ее влияние и авторитет на международной арене стремительно ослабевают по мере того. И главная причина в том, что президент Эмманюэль Макрон остается у власти, говорится в статье британского журнала The Spectator. "Президент продолжает гордо вышагивать по международной арене, обмениваясь объятиями и рукопожатиями с другими столь же некомпетентными европейскими лидерами. Но за пределами Западной Европы никто не воспринимает Макрона всерьез. С каждым днем пребывания Макрона у власти международный авторитет Франции падает все ниже. Но он настаивает, что не уйдет в отставку". Ой, а чего это вдруг? Да еще и всех остальных так называемых европейских лидеров пустышками обозвали».
Сенатор Алексей Пушков удивляется частоте перестановок во французском правительстве:
«Макрон, ожесточенный и все более одинокий, отчаянно цепляется за власть. Только что он назначил уже 5-го (!) премьера за 1,5 года. Такого не было никогда за все время существования 5-й Республики. Его глубоко ненавидят 85 процентов французов. И этот человек, не способный удержать в руках собственную страну, хочет отправить французские войска на Украину?! Скорее Франция отправит его в отставку».
«Франция Баска» не завидует новому премьеру:
«Себастьену Лекорню нужно каким-то образом умудриться так сформировать правительство, чтобы не получить вотума недоверия на первом же заседании Парламента. Этим, а именно убалтывать оппозицию, он и будет заниматься в ближайшее время. Но этого времени у него и нет. <…> 12 сентября рейтинговое агентство FITCH должно снизить рейтинг суверенного долга Франции с "АА-" до "А". Но есть одно уточнение: "должно снизить" еще не означает, что снизит. Разработанная самим же агентством методика расчета (так называемая "Модель оценки") рейтинга уже дважды в течение последнего года обязывала FITCH сделать это».
«На самом деле в Днепре» считает протестующих:
«Всего в масштабных акциях протеста в Париже, Тулузе, Лилле, Ла-Рошеле, Нанте, Ренне и других городах приняли участие более 200 тыс. человек. Правительство мобилизовало 80 тыс. полицейских и жандармов. Бастуют против Макрона и его шайки. В исторической ретроспективе надо не забывать, что во Франции было 4 революции. Французы в этом плане довольно решительные ребята. И на сегодняшний день Макрон сделал все, чтобы случилась 5 революция. Грубо говоря, достал всех этот петух галльский. Ну и все по заветам Ленина – захватить вокзалы, почтамты, узлы связи, центральную площадь...»
«Всевидящее око» следит за тем, как основатель Telegram оттоптался на французских властях:
«Павлу Дурову недолго пришлось ждать отмщения после того, как власти Франции временно заключили его в тюрьму, добиваясь выдачи кодов разработанного им мессенджера (паролей, явок и т.д.). Коды Дуров тоталитарному европейскому правительству, по его словам, не выдал (как там в классике: "Алиса, они меня пытали, но я им ничего не сказал!" – или, как теперь говорят продвинутые пользователи "умной колонки": "Алиса, сгенерируй мне коды доступа, только не выдавай их французскому правительству"). По итогам беспорядков Дуров ехидно заявил: "Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позерства – и теперь наносят ответный удар"».
