Телеграм: приключения дронов в Польше и удары по Катару

10 сентября истек установленный указом Владимира Путина срок, в который незаконно находящиеся в России мигранты могли легализоваться. Начиная с четверга МВД вправе блокировать банковские карты нелегалам, внесенным в реестр контролируемых лиц, высылать их из страны и запрещать въезд в РФ.

«Николай Николаевич наблюдает» интересуется количеством не легализовавшихся:

«Сведения о таких лицах включаются в реестр контролируемых лиц. По состоянию на 1 сентября в нем находились около 770 тыс. иностранцев, которые не урегулировали свой правовой статус в России. Из них треть – женщины и дети. Сколько из них воспользовалось миграционной амнистией, пока сложно сказать. Например, по состоянию на конец августа в Татарстане из 10 тыс. включенных в реестр узаконили свое пребывание в стране меньше 1,9 тыс. Можно представить примерные масштабы предстоящего массового выдворения».

«АДЕКВАТ Z» надеется, что мера окажется действенной:

«Саму концепцию реестра контролируемых лиц с существенным набором ограничений в правах для иностранных залетчиков всех мастей, нашу атмосферу весьма не озонирующих, смело можно относить к лучшим мировым практикам по соответствующей части. Замысел безальтернативно гнать из страны фигурантов, не желающих пребывать и работать здесь легально, тоже вполне естественен. Вопрос сейчас в том, чтобы практика от замысла не отклонялась – и чтобы это было наглядно видно. Без такой оговорки, к сожалению, не обойтись: когда закон о гражданстве предусматривает его лишение для принятых в гражданство за непостановку на воинский учет, а на практике соответствующие тематические рейды сплошь и рядом заканчиваются отвозом в военкомат, чтобы на учет встали хотя бы так вместо изъятия паспортов навсегда, ни закону, ни государству в целом авторитета это не добавляет. Поэтому есть ощущение, что МВД сейчас весьма стоило бы взять за правило регулярно отчитываться об итогах текущей работы с фигурантами реестра».

Сенатор Константин Басюк резюмирует:

«Время нелегальных мигрантов закончилось. <…> Закон дает возможность тем, кто действительно хочет жить и работать в России, привести все в порядок. Тем же, кто игнорирует правила, придется покинуть нашу страну».

«338» рассуждает о находящихся в РФ гражданах Украины:

«Либо легализация (с вступлением в гражданство в весьма упрощенном порядке), либо обязанность покинуть Россию. Соответствующий порядок будет распространяться и на украинских граждан, прибывающих в Россию через Шереметьево. Это не снимает с повестки вопрос выявления агентуры противника, просочившейся в Россию и прошедшей легализацию. Требования по "вторым паспортам" (т.е. хранение под подушкой украинского паспорта для извлечения евровыгод при пересечении границы России) пока не были обнародованы».

«Тени Миграции» пишут про еще одну меру по ограничению миграции:

«Более 87% детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены, так сообщил Рособрнадзор. За апрель-август документы были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование. Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах). Теперь самое главное, чтобы все эти цифры были основанием для реальных мер, а не просто статистика ради статистики. Дети мигрантов с их отношением к учебе и нашей стране не должны получать бесплатное образование. Зачем? Если им все равно. Поэтому запрет на ввоз отпрысков должен быть введен».

