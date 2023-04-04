Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

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Как отметили в министерстве, российские военные уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику подразделений украинской армии, указывает телеканал «360».

«Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи ... меняют маршруты. Вертолеты появляются неожиданно и наносят удар!» — подчеркнули в Минобороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские силы предотвратили четыре попытки противника провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ВСУВертолетыСпецоперацияМинобороны РФ

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