Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в зоне специальной военной операции. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в министерстве, российские военные уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику подразделений украинской армии, указывает телеканал «360».
«Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи ... меняют маршруты. Вертолеты появляются неожиданно и наносят удар!» — подчеркнули в Минобороны.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские силы предотвратили четыре попытки противника провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru