Минобороны показало кадры уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге за медпомощью обратились 40 человек Черногория исключила передачу Украине замороженных в стране активов россиян Одно из предприятий в Одессе получило повреждения в результате обстрела Самолет рейса Санкт-Петербург - Самара при посадке столкнулся с птицами В среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 195 тыс. руб. в месяц