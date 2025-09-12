Глава МИД Польши приехал в Киев

Пожар на насосной станции и на судне в порту Приморска потушили Пожар произошел в тамбовской психиатрической больнице Новая глава МИД Великобритании Купер посетит Киев На Украину приехал британский принц Гарри Предел человеческой жизни сегодня оценивается в 120–125 лет Авиаэксперт считает, что вслед за Краснодарским должен открыться аэропорт Симферополя