Глава МИД Польши приехал в Киев
12 сентября 202510:51
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл на Украину. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.
«[Министр иностранных дел Украины] Андрей Сибига приветствовал в Киеве Радослава Сикорского», - отметили в ведомстве.
МИД Украины отметил, что стороны проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы «общей безопасности», вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Ранее в Киев по приглашению украинского правительства прибыл британский принц Гарри, пишет 360.ru.
