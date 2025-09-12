Глава МИД Польши приехал в Киев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл на Украину. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

«[Министр иностранных дел Украины] Андрей Сибига приветствовал в Киеве Радослава Сикорского», - отметили в ведомстве.

МИД Украины отметил, что стороны проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы «общей безопасности», вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Ранее в Киев по приглашению украинского правительства прибыл британский принц Гарри, пишет 360.ru.

