Минобороны показало кадры уничтожения комплекса С-300 ВСУ

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили установки украинских зенитно-ракетных комплексов С-300 на пусковых позициях, сообщает Минобороны. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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«По зенитно-ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесен удар высокоточным вооружением. В результате попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены», — сообщает министерство.

Ранее в военном ведомстве заявили об уничтожении шести украинских складов с боеприпасами, вооружением и горючим.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:УкраинаВСУВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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