Минобороны показало кадры уничтожения комплекса С-300 ВСУ
Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили установки украинских зенитно-ракетных комплексов С-300 на пусковых позициях, сообщает Минобороны. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«По зенитно-ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесен удар высокоточным вооружением. В результате попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены», — сообщает министерство.
Ранее в военном ведомстве заявили об уничтожении шести украинских складов с боеприпасами, вооружением и горючим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru